Frio com geada muda paisagem em São José dos Ausentes; chuva volta ao RS

O inverno que chegou com altas temperaturas fez valer a marca da estação desde essa sexta-feira (26). A queda das temperaturas pela primeira vez na temporada mudou a paisagem nas regiões mais altas do Rio Grande do Sul, como nos Campos de Cima da Serra. Em São José dos Ausentes, os moradores Alexandre e João Vitor Pereira registraram bem cedo da manhã dessa sexta a geada sobre a vegetação (foto). O gramado no entorno da casa ficou branco, com a moldura do gelo contrastando com o verde das plantas. Neste sábado (27), a mínima no Estado foi de 1,7ºC em São José dos Ausentes. Já Porto Alegre ficou em 6,6ºC. As geadas deste sábado estavam previstas para o Oeste, Sul, e Centro do RS, segundo o Inmet. Para a semana que começa neste domingo (28), a meteorologia projeta tempo nublado neste domingo, e precipitação de segunda a quarta no interior, e nublado com sol em Porto Alegre, nesta segunda-feira (29) e chuva na terça e quarta. Oque chegou ao território, vinda da Argentina.