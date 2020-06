CVB-RS entrega cestas básicas e kits de higiene para cerca de 180 imigrantes em Porto Alegre

Cerca de 35 famílias de imigrantes de diversos países, como Angola, Congo, Guiné-Bissau, Haiti, Nigéria e Venezuela, receberam a doação de cestas básicas e kits de higiene pessoal e bucal em uma ação da Cruz Vermelha Brasileira do Rio Grande do Sul (CVB-RS). O ato solidário aconteceu no bairro Partenon, zona leste de Porto Alegre. Ao todo, em torno de 180 imigrantes, todos com formação universitária (médicos, engenheiros, profissionais da TI e professores de ensino fundamental), estiveram entre os beneficiados. A ação é realizada com frequência pelos voluntários da CVB do Estado.