Ação aplica testes da Covid-19 em 40 famílias na Vila Casarão

Uma das comunidades mais vulneráveis de Porto Alegre recebeu testes de coronavírus gratuitos na manhã desta quinta-feira (25). Os testes de IGM e IGG foram feitos por cerca de 40 famílias da Vila Casarão, que faz parte da Grande Cruzeiro, na Zona Sul da Capital. Todos resultaram negativo para a Covid-19. A ação é do projeto social Miséria Que Habita (MQH), criado pelo fotógrafo paulista, Henrique de Campos, e com apoio institucional da ONU Habitar (programa das Nações Unidas para os assentamentos). Os moradores da região também receberam cestas básicas, kits de higiene e cobertores. A ação se deu com a presença de três representantes do MQH. Esta não é a primeira vez que o projeto atua na Casarão, mas desta vez foi incluída a testagem. Henrique de Campos garante que o projeto terá continuidade, tanto nesta como em outras comunidades de Porto Alegre, para tentar reduzir a subnotificação de casos na capital.