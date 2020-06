Rússia realiza desfile militar do Dia da Vitória mais de um mês após data original

Próxima de uma votação crucial no que diz respeito à continuidade de Vladimir Puttin no poder, a Rússia realizou a parada militar do Dia da Vitória nessa quarta-feira (24). Tradicionalmente comemorado no dia 9 de maio, o desfile celebra a vitória da União Soviética contra a Alemanha nazista durante a Segunda Guerra Mundial (1939-1945). Os soviéticos, à época comandados por Joseph Stalin, se juntaram aos aliados para derrotarem Hitler. O adiamento das comemorações ocorreu em função da pandemia do novo coronavírus, que deixou a Rússia na terceira posição dos países com maior número de casos e mortes por Covid-19, mas interpretações sugerem que Puttin possa ter remanejado a data por questões políticas. Nesta quinta-feira (25), acontece a votação de um referendo que pode alçar o ex-agente do serviço de inteligência da União Soviética, a KGB, a mais 16 anos no cargo de presidente.