Pets participam de encontro entre professores e alunos da Escola Senac

Em base a um estudo realizado na República Tcheca e publicado na revista Mayo Clinic Proceedings: Innovations, Quality & Outcomes, em 2019, a companhia dos pets ajuda na prevenção de doenças cardiovasculares, auxilia no combate a ansiedade e a depressão. Seguindo esta linha, a escola de Ensino Médio do Senac-RS promoveu o tradicional Recreio Semanal - um encontro online entre alunos e professores mais descontraído - com uma proposta diferenciada: nesta edição, os pets de cada estudante também foram convidados a participar. Para a professora de artes do Senac Caxias do Sul, Paula Antoniazzi, buscar a participação dos alunos por vídeo geralmente é um desafio, pois os alunos geralmente não gostam de aparecer em frente às câmeras. Assim, “na atividade que teve a participação dos pets dos alunos, foi uma experiência maravilhosa. Os alunos tiveram a oportunidade de mostrar seus amiguinhos pets para toda a turma”, comentou.