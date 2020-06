Nova York: Restaurantes avançam até a rua para abrir na pandemia

Algumas cenas presenciadas em Nova York esta semana pouco lembram o lockdown que a cidade viveu no auge da pandemia do novo coronavírus. Liberados para abrir ao ar livre, restaurantes experimentam espaços como calçadas e laterais de ruas para dispor mesas e receber clientes. Em áreas mais sofisticadas de Manhattan, no lado leste (east side), na vizinhança da Quinta Avenida e Central Park, as pessoas estão nas mesas onde antes estariam carros estacionados (foto). No Amaranth, na rua 62, e a uma quadra do Central Park, os clientes aproveitaram um dia típico de começo de verão. Nenhum sinal de máscara. Perto dali, no italiano Nello, que é frequentado por celebridades, mais mesas na calçada, que segue a iniciativa Restaurantes Abertos, lançado pelo prefeito Bill De Blasio e que permite que estabelecimentos (vale também para cafés e bares) com que servem comida possam utilizar determinados espaços, como calçadas, para refeições ao ar livre.