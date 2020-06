EPTC realiza Operação Esforço Concentrado no centro no 1º dia do novo decreto

Mesmo com mais limitações, o funcionamento de restaurantes, bares, lancherias e similares, inclusive padarias e lojas de conveniência, está permitido até as 17h para atendimento ao público, com restrição ao número de clientes atendidos simultaneamente.

No primeiro dia de novas restrições em Porto Alegre,agentes da Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) realizam a Operação Esforço Concentrado no Centro Histórico da Capital. Pela manhã, em frente ao Mercado Público (foto), o órgão municipal fiscalizava o cumprimento das medidas por parte da população na região. As ações são coordenadas pelo Escritório de Fiscalização da prefeitura.