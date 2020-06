Argentinos protestam contra quarentena e crise econômica

Milhares de pessoas, segundo estimativa da polícia, se reuniram na tarde deste sábado (20) para protestar na Argentina contra as medidas impostas pela gestão de Alberto Fernández no combate à pandemia do coronavírus. Os atos também reclamavam da situação econômica do país e a decisão do governo de interferir na exportadora de grãos Vicentin. Com bandeiras nacionais, camisetas da seleção de futebol e muitos sem máscaras, os manifestantes foram às ruas em Buenos Aires, Rosario, Córdoba, Avellaneda e na Patagônia, entre outras localidades. Na capital argentina, houve passeata desde o Obelisco até a Praça de Maio, diante da Casa Rosada, sede do poder presidencial. Ao redor da residência de Olivos, onde o presidente realiza quarentena por ter tido contato com funcionários contaminados, também houve buzinaços e gritos de: "queremos liberdade" e "queremos trabalhar".