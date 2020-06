Dia da emancipação de escravos é marcado por marchas nos EUA

Juneteenth, ou Dia da Libertação, marca o fim da escravidão nos Estados Unidos, em 1865. O nome vem da junção entre as palavras "junho" (June) e o final do número dezenove (nineteenth), data da comemoração. Com o racismo em pauta após o assassinato de George Floyd, atos e manifestações tomaram o país norte-americano nesta sexta-feira (19), 155 anos após a assinatura da Proclamação de Emancipação pelo ex-presidente Abraham Lincoln. Manifestantes aproveitaram a data comemorativa para trazer a discussão sobre violência policial. Marchas, desfiles e protestos ocorreram nos estados de Chicago, Nova York (foto), Maryland, Texas e outros. Juneteenth, no entanto, ainda não é considerado um feriado nacional. Alguns estados já consideram a data um feriado oficial - Texas foi o primeiro, com o decreto em 1980. Nova York anunciou nesta sexta que, a partir de 2021, Juneteenth será feriado no estado.