TJ-RS instala ambiente virtual para mediação de conflitos empresariais

O Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (TJ-RS) instalou nesta sexta-feira (19) um ambiente virtual totalmente voltado a mediações coletivas ou individuais de questões que envolvem o Direito Empresarial. Chamada de Centro Judiciário de Solução de Conflitos Empresariais (Cejusc-Empresarial), a plataforma permitirá mediações processuais virtuais por iniciativa dos magistrados responsáveis por processos e julgamentos de casos de recuperação empresarial, falências, dissolução ou liquidação societária. A iniciativa abrangerá hipóteses como os incidentes de verificação de crédito, permitindo que devedores e credores cheguem a acordos, auxílio nas negociações de planos de recuperação judicial, soluções relacionadas a disputas entre sócios dos devedores, além de diversas situações que decorram de dissolução ou liquidação de sociedades empresariais. A coordenação do trabalho ficará a cargo do Cejusc do Foro Central da Comarca de Porto Alegre.