Manaus suspende enterros em valas comuns e volta a fazer sepultamentos individuais

As vítimas do novo coronavírus em Manaus (AM) já podem ser sepultadas individualmente no cemitério Nossa Senhora Aparecida. O sistema de valas comuns, chamado de trincheiras pela prefeitura da capital do Amazonas, foi suspenso nesta quarta-feira (17). Com a pandemia, a demanda de enterros subiu de uma média de 30 para mais de 120 por dia. O município chegou a bater um recorde de 140 sepultamentos em 24 horas, em abril, e sofreu um colapso funerário por conta da Covid-19, quando. Frigoríficos chegaram a ser instalados no cemitério para armazenar os corpos que chegavam e caixões eram empilhados e colocados nas trincheiras à noite, mas a revolta de familiares provocou a revogação da medida. O Amazonas concentra mais de 23 mil casos de coronavírus, com pouco mais de 1,6 mil óbitos.