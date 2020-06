Comunidade da Vila Tronco protesta contra possível fechamento de posto de saúde

Em razão do possível fechamento da unidade de saúde localizada na Vila Tronco, na zona sul de Porto Alegre, a comunidade da região realizou um protesto na última segunda-feira (15), pedindo a continuação das atividades no local. O posto de saúde, que fica na rua Nossa Senhora do Brasil, 565, no bairro Santa Tereza, apresenta condições precárias de atendimento, segundo a prefeitura municipal. A manifestação ocorreu pela manhã, em frente ao Posto de Saúde Tronco. A comunidade frisa que a unidade não pode fechar devido à pandemia do novo coronavírus no Brasil.