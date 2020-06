Grécia permite volta do turismo para 29 países

Setor vital para a economia do país, a Grécia reativou o Turismo nessa segunda-feira (15). Turistas de Israel, Albânia, Austrália, Áustria, Macedônia, Bulgária, Alemanha, Dinamarca, Suíça, Estônia, Japão, China, Croácia, Chipre, Letônia, Líbano, Nova Zelândia, Lituânia, Malta, Montenegro, Noruega, Coreia do Sul, Hungria, Romênia, Sérvia, Eslováquia, Eslovênia, República Tcheca e Finlândia têm permissão para visitar a Grécia. Na foto, turistas da Alemanha desembarcam no primeiro dia de reabertura. Contudo, nações que sofreram mais com a pandemia do novo coronavírus poderão viajar à Grécia somente a partir de 1 de julho. É o caso de Itália, Reino Unido, França e Espanha. Se um passageiro for diagnosticado com Covid-19, ele ficará isolado por 14 dias em hotel que será administrado pelo estado grego.