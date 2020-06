Torre Eiffel reabre parcialmente a visitantes em Paris e pede distanciamento

Depois de três meses fechada ao público, a Torre Eiffel será reaberta parcialmente ao público em 25 de junho, com uma série de restrições para o acesso. O uso de máscara é obrigatório aos frequentadores a partir dos 11 anos de idade e a subida se dará exclusivamente pelas escadas, que, nesta segunda-feira (15) já tinha à vista a sinalização especial que pede um distanciamento de 1,5m entre os visitantes. A França começou a afrouxar, aos poucos, as medidas do rigoroso confinamento adotado para achatar a curva de disseminação da pandemia de Covid-19 no país.