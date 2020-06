Shopping Total realiza exibição de filmes em drive-in no estacionamento

Bastante populares no Brasil, principalmente na década de 1970, os cinemas drive-in voltaram com tudo em um momento em que manter o distanciamento social é essencial para conter aE o Dia dos Namorados atestou a "ressurreição" dos cinemas a céu aberto, fazendo com que muita gente pegasse o carro para vivenciar essa experiência. No Shopping Total, foi realizado o Love Weekend Drive-In Experience, com sessões de sexta-feira a domingo (na foto, Cinquenta tons de cinza, produção de 2015, exibido no sábado). As projeções ocorreram no estacionamento C, aproveitando o declive natural do terreno para permitir melhor visibilidade aos espectadores.