Em Porto Alegre, consumidores fazem fila para entrar em loja de shopping

número de pacientes com Covid-19 em leitos de UTIs da Capital na comparação com a semana anterior. As medidas ainda devem ser confirmadas por decreto, ainda não publicado. Outras medidas restritivas também foram anunciadas.

Consumidores fizeram fila, neste sábado (13), para entrar em uma loja de roupas no Bourbon Shopping Ipiranga, em Porto Alegre. Um dia após o Dia dos Namorados, comemorado na última sexta-feira (12), e no fim de semana anterior ao aumento das restrições ao comércio na Capital gaúcha em razão da pandemia, dezenas de pessoas esperavam pacientemente em uma fila em frente à Renner, que atende com limite de clientes por vez como forma de precaução contra a Covid-19. Ofoi anunciado pelo prefeito Nelson Marchezan Jr. na última sexta-feira, após alta de 60% no