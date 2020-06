Drive-thru da Campanha do Agasalho recolhe doações em frente ao Palácio Piratini

Lançada no início do mês, a Campanha do Agasalho 2020 promovida pelo governo gaúcho recolheu doações neste sábado (13), em um drive-thru itinerante posicionado em frente ao Palácio Piratini, no Centro de Porto Alegre. Sem necessidade de descer dos veículos, os motoristas puderam entregar as doações à equipe da Defesa Civil, que fez uso de máscaras, luvas e álcool em gel como protocolo de segurança. Com o tema "Mais do que nunca, é tempo de solidariedade", a campanha, assim como no ano anterior, incentiva a doação de roupas infantis e cobertores como prioridade. Após o drive-thru itinerante, que aconteceu das 9h às 15h, as doações foram levadas para a Central de Doações da Defesa Civil, no Centro Administrativo do Estado, para triagem e distribuição. Neste local, de segunda a sexta-feira, acontece o drive fixo da Campanha do Agasalho. As doações podem ser feitas das 9h às 15h na avenida Borges de Medeiros, nº 1.501, no bairro Praia de Belas, em Porto Alegre.