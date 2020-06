Flagrante mostra ataque do novo coronavírus a células de pessoa doente

, quando os primeiros casos de uma pneumonia de causas desconhecidas eram notificados pela China ao mundo, a junho, quandoganha dimensões nunca vistas, são 7,6 milhões de casos provocados pelo novo coronavírus e 423 mil mortes. O, atrás apenas dos Estados Unidos, segundo painel da Johns Hopkins. A China, que em pouco mais de dois meses controlaria a moléstia, não escapou de ser acusada de demora a dar ciência da infecção que causa a maior crise sanitária desde a peste negra no ano de 1300. O vírus, que tem como característica a rápida disseminação, teve seu código genético rapidamente mapeado para ser detectado em testes e hoje o mundo está em uma corrida para ver. Na foto, obtida por micrografia eletrônica, é possível ver o ataque a uma célula apoptótica (verde) de um paciente doente, infectada com partículas do vírus Sars-COV-2 (roxa), nome científico do novo coronavírus. A imagem é do Instituto Nacional de Pesquisas em Saúde, situado em Fort Detrick, em Mariland, nos Estados Unidos.