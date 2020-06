Incêndios tomam conta de montanhas de Los Angeles na Califórnia

Incêndios em morros que contornam Los Angeles marcam a primavera, quase verão, na Califórnia. Focos de fogo atingem a montanha Sepulveda (foto). Segundo os Bombeiros, uma mistura de vegetação queimada, não queimada e parcialmente queimada dentro da área de incêndio dificulta o comante do fogo. Há três lados do fogo na formação de montanha: alpha (esquerda), delta (topo da cordilheira) e zulu (direita). A estratégia das equipes que atuam para debelar os focos foi continuar trabalhando nesta quarta-feira (10) em terrenos íngremes e difíceis para completar a linha de fogo e aumentar a contenção. As condições do tempo também não ajudam as ações de controle dos incêndios. A temperatura é de 96F (ou 35ºC) e a umidade do ar de apenas 9%. Não foram registradas vítimas fatais, mas dois bombeiros tiveram ferimentos leves.