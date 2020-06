Renner planta figueira nos 55 anos e aposta na prosperidade

Para marcar os 55 anos, a gaúcha Lojas Renner combinou um conjunto de iniciativas, que dosaram ações digitais, adequadas a restrições e distanciamento impostos pela pandemia e ação ambiental, com pegada de aposta em futuro de superação. O diretor-presidente, Fabio Faccio, liderou o ato de plantio de uma figueira na sede corporativa em Porto Alegre. A companhia, com mais de 600 lojas no Brasil, Argentina e Uruguai, é a maior varejista de moda da América do Sul. A escolha da espécie de árvore também conecta com a aposta na prosperidade, que é o valor associado à figueira. A cerimônia, na manhã desta quarta-feira (10), foi transmitido aos 23 mil funcionários por meio meio de uma plataforma digital. A varejista, dona das bandeiras Renner, YouCom, Camicado e Ashua, é a única do seu setor no Brasil a estar listada no ranking global das empresas mais sustentáveis do mundo, o Índice Dow Jones de Sustentabilidade. A companhia, avaliada em R$ 36,8 bilhões, teve queda de mais de 90% no lucro líquido do primeiro trimestre do ano, efeito da crise sanitária.