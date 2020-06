Estátua de Churchill é limpa após ser pichada durante manifestações

Depois de ter sido pichada com a frase "was a racist" (era um racista), a estátua do histórico primeiro-ministro britânico Winston Churchill passou por limpeza na segunda-feira (8) para remover a sentença. Churchill, que assumiu o comando do Reino Unido em meio à segunda guerra mundial, tornando-se um dos pilares na vitória dos Aliados, foi um defensor árduo do enfrentamento à Alemanha nazista de Hitler, quando muitos parlamentares à época acreditavam ser possível uma negociação com o ditador do Terceiro Reich. Apesar do seu reconhecimento histórico, o protesto manifestado na estátua se deve ao fato de que Churchill também defendia o imperialismo britânico, que afirmava ser benéfico para raças que chamava de “primitivas”.