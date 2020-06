Manifestantes antirracismo derrubam estátua de mercador de escravos no Reino Unido

Manifestantes antirracismo derrubaram uma estátua do mercado de escravos Edward Colston em Bristol, no Sudoeste da Inglaterra, durante um protesto organizado em solidariedade com o movimento Black Lives Matter e George Floyd, um homem negro desarmado que morreu depois que um policial ajoelhou em seu pescoço em Minneapolis, nos Estados Unidos. Após derrubar a estátua, os manifestantes a jogaram no rio, no segundo dia dos protestos de fim de semana contra o assassinato de Floyd. Uma filmagem de um passante mostrou algumas dezenas de pessoas atando uma corda no pescoço da estátua de Colston, em Bristol.