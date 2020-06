Serra Catarinense registra geadas pela quarta vez em junho

A Serra Catarinense registrou geada em mais um amanhecer. Nesta segunda-feira (8), os termômetros da Rede de Estações Keiser apontaram 0,1ºC na área urbana do município de São Joaquim. Pelo menos oito municípios do estado marcaram temperaturas negativas nesta madrugada. Em baixadas como o Vale do Caminhos da Neve e o Complexo dos vinhedos também houve formação de geada. O congelamento de gotículas de orvalho marcam o cenário da transição do outona para o inverno na região. Já são quatro dias com geadas somente no mês de junho no estado. Em 2020, Santa Catarina registrou 49 dias com geada e 33 com temperaturas negativas.