Manifestantes pedem renúncia de ministro do interior na Ucrânia

Centenas de manifestantes se reuniram em Kiev, na Ucrânia, clamando pela renúncia do ministro do interior, Arsen Avakov. Em frente ao parlamento ucraniano, nesta sexta-feira (5), o grupo soltou bombas de fumaça e fogos de artifício enquanto Avakov discursava dentro do prédio sobre crimes supostamente cometidos por policiais ou pessoas importantes. Os manifestantes incendiaram um modelo de carro policial utilizado na antiga União Soviética e encheram de fogos de artifício. Um homem cobriu o próprio corpo de gasolina e se incendiou, mas as autoridades conseguiram extinguir as chamas imediatamente. Nos últimos dias, o ministro tem sido fortemente criticado pela população por não se opor à violência policial ou promover reformas nos seis anos de mandato. Notícias sobre o estupro e tortura de uma mulher por policiais nas proximidades de Kiev, em maio, despertaram a demanda pela resignação de Avakov. Críticos apontam que o caso foi mal investigado. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskiy, vociferou seu apoio e chamou Avakov de "um ministro realmente poderoso".