Trensurb adota círculos para manter distanciamento em estações

Quem frequenta a estação Mercado da Trensurb, estatal de trens metropolitanos, já percebeu a mudança. Círculos sinalizados no piso da plataforma com a indicação "aguarde aqui" são o novo destino de passageiros que utilizam o transporte. A empresa diz que os adesivos orientam os usuários "para manter o distanciamento adequado", enquanto aguardam o trem. Segundo a Trensurb, adesivos vermelhos demarcam o local de parada dos trens simples (com quatro carros) e os amarelos a área onde se deve aguardar para embarcar em um dos carros adicionais dos trens acoplados (que contam com oito carros). Avisos sonoros reforçam a orientação, que é ainda piloto. se for constatada a eficácia na medida, os adesivos poderão ser levados às demais estações ou àquelas com maior movimento. Esta semana os trens transportaram, em média, 66 mil passageiros (até esta sexta-feira), metade do fluxo pré-pandemia.