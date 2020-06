Governo gaúcho lança Campanha do Agasalho com pontos de drive-thru

Sob o tema "Mais do que nunca, é tempo de solidariedade", o governo do Rio Grande do Sul deu início, nessa quinta-feira (4), à Campanha do Agasalho de 2020. O governador Eduardo Leite (e) e Júlio César Rocha Lopes (d), coordenador da Defesa Civil Estadual, participaram do lançamento da campanha em frente ao Palácio Piratini, transmitido por live no Facebook. Na edição deste ano, o foco de doações são roupas infantis e cobertores. Com o agravante da pandemia, o que levou o governo a adotar o modelo de distanciamento social controlado, pontos móveis e fixos de drive-thru serão instalados para a população não precisar sequer sair do carro na hora de contribuir. Em 2019, mais de 1,4 milhão de peças foram doadas. Para mais informações,