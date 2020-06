Médicos Sem Fronteiras atendem indígenas com sintomas de Covid-19 no Amazonas

A organização Médico Sem Fronteiras (MSF) atendeu imigrantes indígenas com sintomas do novo coronavírus em Manaus, no Amazonas. Membros da tribo Warao (foto), segunda maior na Venezuela, receberam auxílio dos profissionais de saúde voluntários nessa quarta-feira (3). Representantes da ONG estão no Amazonas desde o final de abril. Segundo o MSF, a saúde dessas comunidades é uma das maiores preocupações, principalmente pelo acesso escasso a cuidados médicos. Segundo o balanço de quarta-feira (3) da Secretaria Especial de Saúde Indígena (SESAI), há 1.620 casos confirmados e 60 óbitos pela Covid-19 entre a população originária do Brasil. Na região Sul do país, indígenas estão perdendo empregos durante a pandemia. O frigorífico da Seara/JBS no município de Seara, em Santa Catarina, demitiu cerca de 40 trabalhadores Kaingang - incluindo uma grávida - em maio. A Justiça do Trabalho de Concórdia determinou nesta quinta-feira (4) que a reintegração e afastamento imediato dos empregados, que moram na Terra Indígena Serrinha, no Rio Grande do Sul.