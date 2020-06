Museus de Barcelona abrem as portas após três meses em lockdown

Centros culturais de Barcelona, cidade da Espanha em lockdown desde março devido à pandemia da Covid-19, estão começando a reabrir as portas. Oito museus municipais, coordenados pelo Instituto de Cultura de Barcelona (Icub), voltaram à ativa nesta terça-feira (2): Born, Castillo de Montjuïc, Museu d'Historia de Barcelona (Muhba), Museo del Diseño, Monasterio de Pedralbes, Etnológico, Marés e Arxiu Fotogràfic. O retorno ao cotidiano traz novos horários de funcionamento e tarifas reduzidas em 50% até o dia 30 de junho, com o objetivo de atrair visitantes locais. Pessoas passearam pelo Muhba (foto) utilizando máscaras de proteção e obedecendo às medidas estabelecidas pela prefeitura de Barcelona. Os museus seguem a legislação imposta a qualquer estabelecimento fechado: obrigatoriedade do uso de máscaras, agendamento prévio, operação com um terço da capacidade total e higienização reforçada. Barcelona deu início ao processo de "desconfinamento" nesaa segunda-feira (1º), após ser considerado um dos principais focos de coronavírus no país.