Manifestação no Rio de Janeiro pede fim de operações violentas nas favelas

Inspirados pelos, diversos manifestantes do Rio de Janeiro decidiram se reunir em frente ao Palácio Guanabara em meio à pandemia da Covid-19, em ato contra a violência policial. Arealizada no último domingo (31), teve o tema "vidas negras importam" e pedia pelo fim de operações violentas em favelas, além de relembrar o, morto aos 14 anos na própria casa, no Complexo do Salgueiro. O ato foi encerrado pacificamente às 16h30min, após a fala de um dos ativistas, que determinou a dispersão. Manifestantes atrasados chegaram ao local, e as autoridades policiais formaram uma linha de isolamento com escudos. Os ativistas se aglomeraram em torno do grupo militar, que reagiu com bombas de efeito moral e balas de borracha. Imagens mostram um policialdesarmado, que foi detido em seguida. A PM informou, por nota, que o militar responderá "administrativamente por ter ferido o protocolo interno".