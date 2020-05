Agências da Caixa abrem em Porto Alegre para quem busca auxílio

A abertura de agências da Caixa neste sábado (30) levou muitos beneficiários do auxílio emergencial para o banco em busca do dinheiro. O funcionamento foi até as 12h. No País, 2.213 postos abriram para atendimento dos beneficiários que receberam a primeira parcela até 30 de abril, nascidos em janeiro e que queiram fazer o saque em espécie do benefício. Uma novidade é que será possível a transferência do benefício para contas correntes da Caixa ou de outros bancos. Em Porto Alegre, o movimento foi tranquilo em locais como a agência no bairro Azenha (foto), que chegou a ter fila pequena mais para controle do fluxo de ingresso. Desde o dia 20 de maio, foram creditadas em 31 milhões de contas o pagamento da segunda parcela, totalizando R$ 20,3 bilhões.