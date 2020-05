Porto Alegre chegará a 54 quilômetros de ciclovias com novos trechos

Porto Alegre está prestes a completar a implantação de 54 quilômetros de malha cicloviária. A conclusão das novas faixas (1,7 mil metros no trecho que faltava da avenida Ipiranga e outros 700 metros na avenida Mauá) reforça a oferta de 4,4 quilômetros construídos de janeiro deste ano até maio. Na gestão de Nelson Marchezan Júnior, a extensão chega a 10 quilômetros. O trecho que, completa o percurso por bicicleta entre a Orla do Guaíba e avenida Antônio de Carvalho, somado 9,4 mil metros. O trecho da Mauá, entre as ruas Sepúlveda e General Portinho, receberam urbanismo tático para valorizar o espaço e garantir maior segurança a pedestres e ciclistas. Há novas vias na região dos bairros Praia de Belas e Cidade Baixa, contrapartida do Shopping Iguatemi, para compensar o impacto da expansão do empreendimento para o tráfego no bairro Passo d’Areia, na zona norte.