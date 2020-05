Protestos violentos contra morte de negro sufocado por policial se espalham pelos EUA

Minneapolis, Minnesota, Estados Unidos. George Floyd morreu algemado no chão, acusado de portar nota falsa de US$ 20,00, após suplicar por ar porque um policial o imobilizava com o joelho sobre seu pescoço. "Não consigo respirar", gritava o homem negro, na quarta-feira (27), antes de morrer. Vídeo da cena postado nas redes gerou grande repercussão. Nesta sexta-feira (29), pelo terceiro dia consecutivo, o paísfoi tomado por protestos.de Minneapolis a Nova Iorque (Leste) e Los Angeles (Oeste). A indignação levou a população a queimar uma delegacia e estabelecimentos comerciais (foto). Policiais responderam com gás lacrimogênio e balas de borracha. O presidente dos EUA, Donald Trump, ameaçou acionar a Guarda Nacional. "Quando o saque começar, o tiroteio começará",. Segundo o jornal New York Times,e o que imobilizou Floyd foi indiciado por assassinato.