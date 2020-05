Trensurb lança painel no Centro de Porto Alegre alertando para uso de máscaras nos trens

A obrigatoriedade do uso de máscaras de proteção no transporte público é tema da campanha da Trensurb que chegou recentemente ao Centro Histórico de Porto Alegre. Com painéis adesivos instalados na entrada da estação Mercado, a mais movimentada do metrô e localizada ao lado do Mercado Público, a campanha chama a atenção de quem passa pelo local para a necessidade do item de proteção como forma de prevenção contra a propagação da Covid-19. "Seja consciente e respeite as leis, sua vida e a dos outros", diz a peça. Desde a última semana de abril, a empresa já recomendava o uso das máscaras nos trens e estações; em 30 de abril, um decreto do governo do Estado tornou obrigatório o uso nestes espaços.