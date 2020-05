Ex-integrante do Ministério da Saúde é anunciado no governo de SP para combater Covid-19

Exonerado do cargo de secretário-executivo do Ministério da Saúde no final de abril, o gaúcho João Gabbardo dos Reis foi anunciado, na quarta-feira (27), como novo secretário-executivo do Centro de Contingência do combate à Covid-19, em São Paulo, durante reunião. Considerado braço direito do então ministro Luiz Henrique Mandetta (DEM), Gabbardo agora faz parte do governo estadual de João Doria (PSDB), que tem feito oposição ao presidente Jair Bolsonaro. Após a demissão de Mandetta, o novo integrante do governo paulista chegou a ser especulado como possível novo ministro da Saúde, cargou que foi ocupado por Nelson Teich.