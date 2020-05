RS tem gangorra no clima; fim de semana será de alta nas temperaturas

"E este tempo louco?" é o que mais se ouve no Sul do País. O Rio Grande do Sul amanheceu novamente gelado nesta quarta-feira (27), após dias seguidos de frio intenso e geadas. Os termômetros em Porto Alegre, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), atingiram a mínima de 9°C nesta madrugada, marca que deve ser retomada na virada para quinta. Os moradores da Capital saíram às ruas com grossos casacos e moletons. Ao longo do dia, no entanto, as camadas de roupas diminuíram, o famoso "efeito cebola". Durante a tarde, as temperaturas atingiram agradáveis 19°C. O Rio Grande do Sul deve voltar gradualmente a aquecer até o fim de semana. Já nesta sexta-feira (29), o Estado deve registrar 25°C, mantendo temperaturas agradáveis no sábado, com máxima de 24°C. Contudo, continuando os tradicionais altos e baixos do clima gaúcho no outono, o frio retorna na segunda-feira (1º).