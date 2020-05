Revitalização de novo trecho da Orla do Guaíba avança em Porto Alegre

Mesmo em meio à pandemia da Covid-19, as obras de revitalização do trecho 3 da Orla do Guaíba, em Porto Alegre, seguem mantidas, com a necessidade apenas de ajustes no calendário previsto. Nesta terça-feira (26), o prefeito Nelson Marchezan Júnior vistoriou o local com vereadores e equipes técnica e da administração municipal, percorrendo a área que está sendo remodelada. O local, com cerca de 1,6 mil metros de extensão, será destinado à prática de esportes e terá como grande atrativo a maior pista de skate da América Latina. Elaborado pelo arquiteto Jaime Lerner, o projeto integra o conjunto de obras que estão devolvendo à população o convívio com o Lago Guaíba. No local, os serviços de terraplenagem e de drenagem pluvial estão praticamente prontos e a execução do estacionamento para 150 vagas em fase final. Já a pista de skate está em fase inicial, com 10% de andamento.