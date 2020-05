Presidente do Uruguai vai a Rivera preocupado com situação da Covid-19 na fronteira

Preocupado em reforçar as medidas sanitárias na fronteira com o, o presidente do Uruguai, Luis Lacalle Pou, esteve em Rivera a fim de verificar a situação da pandemia na cidade, que faz fronteira com Santana do Livramento,. Pou afirma ter conversado com o governador do Estado, Eduardo Leite (PSDB), e com o presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido). A ida do presidente uruguaio se deve ao registro de duas mortes em Rivera no último final de semana por Covid-19. Já Santana do Livramento possuía 34 casos e uma morte até a tarde de segunda-feira (25). Mesmo com o risco de propagação para o resto do Uruguai, Lacalle Pou afirmou que o comércio de Rivera não será fechado, mas cobrou a utilização de máscaras e o respeito aos protocolos de saúde no local.