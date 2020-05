Superloja do Grêmio passa por higienização e abrirá nesta semana

A GrêmioMania Megastore, situada na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, passou por processo de higienização na manhã desta segunda-feira (25) para voltar a receber clientes a partir da próxima quarta-feira (27). Com o decreto da prefeitura de Porto Alegre, publicado no último dia 20, alguns setores do comércio já podem voltar a funcionar, respeitando medidas de higiene e distanciamento. Para oferecer um espaço seguro, foi feita a sanitização de todo ambiente, foi aplicada uma solução desinfetante em todas as áreas, principalmente aquelas com toque, como maçanetas e corrimãos e interruptores. Um produto de ação biocida assegura a eliminação de bactérias e vírus, diz o clube. Segundo as determinações do decreto, a loja manterá a ocupação máxima de 50% e exigência de máscaras para acessar o interior. O horário também será reduzido, funcionando de segunda a sábado, das 11h às 17h.