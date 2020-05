Shoppings de Porto Alegre reabrem e medem temperatura de clientes na entrada

Diversos shoppings da Capital gaúcha adotaram a aferição de temperatura como protocolo de segurança, desde suas reaberturas na última sexta-feira (21). Operando com 50% da capacidade, de acordo com o decreto publicado na terça-feira (19) pelo prefeito Nelson Marchezan Júnior, os shoppings de Porto Alegre voltaram a receber consumidores neste final de semana . No shopping João Pessoa (foto), os clientes precisaram aguardar a medição de temperatura para entrar no local. O Iguatemi e o BarraShoppingSul também adotaram a medida em seus protocolos. O Praia de Belas e o Iguatemi abriram uma faixa de atendimento exclusivo, das 11h30min às 12h, para pessoas do grupo de risco. De acordo com o presidente do Sindilojas Porto Alegre, Paulo Kruse, as vendas do primeiro dia de funcionamento foram em torno de 40% na comparação com o mesmo período do ano passado. Acesse a cobertura completa sobre o coronavírus.