Campanha do Agasalho de Porto Alegre já atingiu 50 mil doações

Uma nova ação da Campanha do Agasalho de Porto Alegre acontece neste sábado (23), no bairro Auxiliadora. O Drive-thru Solidário foi montado no espaço do futuro empreendimento Vila Roubadinhas, na rua Silva Jardim, 140, para receber doações de peças de roupas entre as 11h e as 17h, sem que as pessoas tenham que deixar seus veículos. De acordo com o prefeito Nelson Marchezan Júnior - que acompanhou a açao junto da primeira-dama Tainá Vidal -, o dia registrou grande participação dos voluntários (foto), e já foi atingido o montante de 50 mil doações. "E o inverno ainda nem chegou”, comemorou o prefeito. Em razão da pandemia do coronavírus, as peças doadas passam por quarentena antes da distribuição, ficando durante 14 dias em local arejado e ensolarado, para só então serem triadas e embaladas.