Ciclone causa mais de 80 mortes no Sul Asiático

Já foram contabilizadas 84 mortes em decorrência do ciclone Amphan, que atingiu cidades e vilarejos na Índia e em Bangladesh nesta quinta-feira (21). Os ventos, que provocaram uma “devastação sem precedentes”, inundou as regiões costeiras, causando a perda de colheitas e a destruição de milhares de casas. Segundo especialistas, foi a tempestade mais forte em mais de dez anos, e fez a maré subir mais de cinco metros. A tragédia, no entanto, poderia ter sido maior: entidades oficiais dos dois países, experientes em tempestades formadas na região, foram eficazes em notificar com antecedência a formação da tempestade, notificando as autoridades locais, que puderam retirar mais de três milhões de pessoas das suas residências.