Fundação Marcopolo já doou mais de sete toneladas na luta contra a Covid-19

Sete toneladas de alimentos, produtos de higiene, materiais pedagógicos e máscaras de proteção foram entregues pela Fundação Marcopolo a órgãos assistenciais e famílias carentes de Caxias do Sul, na Serra Gaúcha, e em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, onde a empresa possui unidades. As doações foram distribuídas ao longo de dois meses com objetivo de auxiliar na luta contra o novo coronavírus. Uma das maiores ações realizadas foi a de placas de acrílico para a construção de áreas de emergência e adequações nos Centros de Terapia Intensiva (CTI) do Hospital Pompéia, em Caxias do Sul. Com a doação, foi possível fazer o isolamento de 100% dos leitos - antes, apenas 20% tinham a área frontal do box fechada.