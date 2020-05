Campanha educativa fornece máscaras de proteção a usuários do transporte coletivo de Porto Alegre

Com o objetivo de orientar os cidadãos sobre as medidas de segurança para evitar o contágio da Covid-19 no transporte coletivo de Porto Alegre, foi lançada na quarta-feira (20) uma ação educativa para entregar máscaras de proteção, item obrigatório nos ônibus da capital gaúcha, à população que ainda não adota a prática. Equipes da Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) visitarão terminais de ônibus para entregar os equipamentos, fornecidos à prefeitura por meio de doações. No primeiro dia da mobilização, a primeira-dama da cidade, Tainá Vidal, e o boneco Azulzito, símbolo da EPTC, se integraram à ação, realizada nas paradas de ônibus do Centro Histórico. Devidamente mascarados, ambos conversaram com os usuários do transporte público e distribuíram os equipamentos. A programação da campanha ocorrerá pelo menos duas vezes por semana e contará com a participação do boneco. Na próxima sexta-feira (22), as visitas ocorrerão no período da manhã, no terminal Azenha.