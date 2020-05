Basílica de São Pedro reabre com restrições após mais de dois meses

"Máscaras ao nariz! Máscaras ao nariz!". Essa era a orientação que alguns fiéis ouviam de membros do Vaticano ao comparecerem à Basílica de São Pedro, em Roma, que foi reaberta após mais de dois meses fechada, em função das restrições impostas na Itália. O Papa Francisco esteve presente, junto com a participação de poucas pessoas (foto) para celebrar o 100º aniversário de nascimento do Papa João Paulo II, autoridade máxima da Igreja Católica Apostólica romana entre 1978 a 2005. Na entrada da capela, policiais controlavam o acesso dos visitantes, que precisavam seguir os protocolos de saúde adotados no mundo todo, como higienização das mãos, medição de temperatura e uso de máscara.