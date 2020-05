Profissionais que atuam na linha de frente da Covid-19 recebem doação de macarrão instantâneo

Mais de 11 mil unidades de macarrão instantâneo foram doados pela Nissin Foods Brasil a trabalhadores da saúde do Grupo Hospitalar Conceição, em Porto Alegre. A ação vem sendo adotada pela empresa em todo o Brasil, como forma de homenagear e auxiliar os profissionais que estão na linha de frente do combate à Covid-19. Segundo a empresa, a solidariedade faz parte do seu DNA, já que o macarrão instantâneo foi inventado pelo fundador da Nissin, Momofuku Ando, para ajudar o Japão a vencer a fome durante a Segunda Guerra Mundial. As doações também já foram destinadas a hospitais de Florianópolis, Recife, Rio de Janeiro (foto) e São Paulo. Além dos profissionais da saúde, a empresa também tem encaminhado doações de produtos aos caminhoneiros, que têm encontrado dificuldades para encontrar restaurantes abertos nas estradas.