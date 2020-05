Pacientes curados da Covid-19 recebem alta ao som de Teixeirinha

Passo Fundo , e c

A semana passada também foi de celebração emom direito a música gauchesca. Na última quinta-feira (14), os profissionais da saúde do Hospital de Clínicas da cidade festejaram a recuperação de três cidadãos passo-fundenses da Covid-19 ao som de Teixeirinha, ícone da música do Rio Grande do Sul. No corredor do hospital, a canção “Gaúcho de Passo Fundo” ecoava para festejar a alta dos pacientes. Contudo, o município da região do Planalto do estado. Com isso, Passo Fundo chegou a 24 vítimas fatais pela doença, e é a cidade com maior número de notificações do RS.