Coronavírus altera rotina dos profissionais da limpeza urbana em Porto Alegre

Neste sábado (16), é celebrado o Dia do Gari. A classe de trabalhadores, responsável pela limpeza urbana, não interrompeu as atividades durante o isolamento devido à pandemia do novo coronavírus. Em Porto Alegre, a Cootravipa (Cooperativa de Trabalhadores Autônomos das Vilas de Porto Alegre) estabeleceu Protocolos Internos de higienização e desinfecção dos locais de uso comum para prevenção à Covid-19. Todos os trabalhadores recebem máscaras e, já na chegada ao trabalho, têm as mãos higienizadas com álcool gel. Ao entrar no ônibus (foto) - que também passa por processo de desinfecção - são novamente higienizados e o uso da máscara é obrigatório em locais de concentração de pessoas, inclusive no transporte até o local da atividade. O uso de máscara durante a execução do trabalho de varrição por exemplo, é facultativo, até porque a atividade é desenvolvida com distanciamento entre os trabalhadores e com esforço físico. A Cootravipa tem cerca de 2.500 associados e, atualmente é responsável pela limpeza urbana, limpeza de praças, capina de vias, coleta seletiva, limpeza e conservação de algumas secretarias municipais e operação das casas de bombas do município de Porto Alegre.