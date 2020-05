Atelier Livre Xico Stockinger disponibiliza conteúdo e cursos grátis para quarentena

Durante a quarentena, as pessoas têm investido em novos hobbies e atividades para ajudar a passar o tempo ocioso em casa. Para ajudar nesta tarefa, o Atelier Livre Xico Stockinger tem compartilhado em suas redes sociais diversos conteúdos, cursos e ações. Os vídeos estão sendo postados todas terças-feiras na página do Atelier Livre no Facebook. Entre os cursos oferecidos está A Arte Como Profissão na Era dos Curadores, Bienais e Feiras, ministrado pelo instrutor de artes plásticas José Francisco Alves, doutor e mestre em História da Arte.