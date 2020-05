Serra catarinense registra geadas durante a madrugada

O frio chegou com força à Região Sul do País. Com temperaturas abaixo de zero, a serra catarinense amanheceu esbranquiçada nesta sexta-feira (15) ,após uma forte geada. Uma massa de ar frio e seco esfriou as regiões Meio-Oeste e Planalto Sul do estado vizinho ao RS. Pelo menos dez cidades registraram temperaturas negativas. De acordo com a Rede de Estações Keiser, os termômetros atingiram -5,6°C em Bom Jardim da Serra. O município de São Joaquim registrou -5,3°C, cobrindo automóveis, telhados e a vegetação dos campos de gelo (foto). O Rio Grande do Sul também registrou temperaturas negativas nesta manhã. O gelo, um dos municípios mais frios do país devido à latitude e altitude.