Servidores da Polícia Civil e BM homenageiam com música profissionais da saúde

Enfermeiros e enfermeiras do Hospital Ernesto Dornelles tiveram uma manhã musical na quinta-feira (14). Como forma de homenagear os profissionais da saúde que atuam na linha de frente no combate à Covid-19, servidores da Brigada Militar e Polícia Civil realizaram uma apresentação com direito a voz, violão e saxofone em frente ao hospital, localizado na Avenida Ipiranga em Porto Alegre. A celebração marcou o Dia do Enfermeiro, comemorado na terça-feira (12). O repertório, que incluiu músicas do cenário brasileiro, terminou com Horizontes, composto por Flávio Bicca Rocha e que fala da saudade de uma Porto Alegre mais afetiva. Das janelas ou acompanhando à frente dos músicos, os profissionais da saúde agradeciam com aplausos às homenagens.